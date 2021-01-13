Bilinen sır: Ajan Ange

Dünyanın ünlü yıldızlarından Angeline Jolie'nin, gizli servis için çalıştığı iddia edildi. Oscar ödüllü yıldızın sık sık bir CIA yönetimiyle toplantılar yaptığı, CIA tarafından desteklenen iki filmde rol aldığı hatırlatıldı.
Ayrıca MI6'in eski başkanı Sir Alex Younger ile röportaj yaptığı kanıt olarak gösterildi. CIA eski başkanı David Patraeus ile birlikteki fotoğrafları da servis edildi.
Angeline Jolie, CIA'nın desteklediği iki filmde ajan rolünü oynadı.
Ayrıca MI6'in eski başkanı Sir Alex Younger ile röportaj yaptığı kanıt olarak gösterildi. CIA eski başkanı David Patraeus ile birlikteki fotoğrafları da servis edildi.
Angeline Jolie, CIA'nın desteklediği iki filmde ajan rolünü oynadı.