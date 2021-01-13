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    Bilinen sır: | için mi çalışıyor?

    Hollywood yıldızı ’nin için çalıştığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi. , CIA'nın desteklediği iki filmde ajan rolünü oynamıştı...

    Bilinen sır: Ajan Ange
    Dünyanın ünlü yıldızlarından Angeline Jolie'nin, gizli servis için çalıştığı iddia edildi. Oscar ödüllü yıldızın sık sık bir yönetimiyle toplantılar yaptığı, CIA tarafından desteklenen iki filmde rol aldığı hatırlatıldı.

    Ayrıca 'in eski başkanı Sir Alex Younger ile röportaj yaptığı kanıt olarak gösterildi. CIA eski başkanı ile birlikteki fotoğrafları da servis edildi.




    , CIA'nın desteklediği iki filmde ajan rolünü oynadı.
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