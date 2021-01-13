POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Polis şiddetine karşı düzenlenen protestolarda polise havai fişekle saldıran göstericiler, polis merkezinin girişini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere dağılmaları için sert müdahale ederken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestolar ilerleyen saatlerde şehrin farklı bölgelerine yayıldı.



