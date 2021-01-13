Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimleri öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasadışı olduğunu kabul etti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.