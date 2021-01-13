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    • Dünya
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    • 13.01.2021 23:13
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    'de şüpheli ölüm! baskınında gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi silahla kendini vurdu

    ’nin başkenti ’da 6 Ocak günü gerçekleşen baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişinin evinde hayatına son verdiği bildirildi.

    AA
    ABD'de şüpheli ölüm! Kongre baskınında...



    Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

    Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia'nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.



    KONGRE BASKININDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
    Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington'da gözaltına alınmıştı.



    Kongreye "yasal olmayan giriş" ve "sokağa çıkma yasağı ihlali" suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.



    Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

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