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    • 12.01.2021 19:12
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    'in 'undan dijital barbarlık! devlet televizyonu 'nin hesabını kapattı

    merkezli sosyal medya şirketi , 'ın yayın yapan devlet televizyonu 'nin hesabını kapattı. Facebook kararın "nihai" olduğunu, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bildirimde bulunmayacağını iletti.

    AA



    Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını kapattı.



    ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığı" gerekçesiyle kapattı.



    4 MİLYONLUK HESAP DEVRE DIŞI!
    Press TV'nin açıklamasında, "İran'ın uluslararası İngilizce haber ağının, sosyal medya platformunu kullanmaya uygun olmadığını iddia eden Facebook, Press TV'nin yaklaşık 4 milyon takipçili hesabını devre dışı bıraktı." ifadelerine yer verildi.



    EK BİLDİRİMDE BULUNULMAYACAK!
    Haberde, Facebook'un, kararın "nihai" olduğuna dair Press TV'yi bilgilendirdiği, ancak "güvenlik" nedenleriyle ek bir bildirimde bulunmayacağını ilettiği kaydedildi.

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