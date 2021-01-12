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    • Dünya
    • 12.01.2021 22:35
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    • 12.01.2021 22:35
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    'ın skandal veri politikasının ardından egram 500 milyon kullanıcıya ulaştı

    , yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar egram'a yöneldi. Son 72 saatte 25 milyon kullanıcının 'a katılmasıyla birlikte uygulama 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

    AJANSLAR
    Telegram 500 milyon kullanıcıya ulaştı

    Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından egram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu.

    , uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu.

    Sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katıldı.

    Bunların yüzde 38'i 'dan, yüzde 27'si 'dan, yüzde 21'i 'dan ve yüzde 8'i ve bölgesinden geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN BİP VE TELEGRAM'A KATILDI
    Başkan 'ın da haberleşme uygulamaları ve Telegram'a katıldığı duyurulmuştu.

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    Haberler Dünya Whatsapp'ın skandal veri politikasının ardından Telegram 500 milyon kullanıcıya ulaştı