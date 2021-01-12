SON DAKİKA: Papa öldü mü? Papa tutuklandı mı?

Pakistan'dan sonra Vatikan'ın da elektriklerinin kesildiği iddiaları, sosyal medyada birçok komplo teorisini gündeme getirdi. Papa Françesko'nun (84) çocuk pornosu ve uyuşturucudan tutuklandığından tutun, koronavirüsten öldüğüne dair pek çok iddia gündeme geldi. ABD seçimlerine müdahale suçlamasıyla Vatikan'a baskın düzenlendiği de iddia edilirken "Vatikan'da karartma var" sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Söylentiler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi çekti.