ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başından itibaren Küba'nın, halka karşı muamelesi ve Venezuela başta olmak üzere Amerika kıtasındaki faaliyetlerine yönelik adımlar attığını hatırlatan Pompeo, "Bu adımla bir kez daha Küba hükümetinden hesap soruyor ve onlara açık bir mesaj veriyoruz: Castro rejimi, uluslararası terörizme verdiği desteği kesmeli ve ABD adaletini akamete uğratmaktan vazgeçmeli." demişti.