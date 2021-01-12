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    • Dünya
    • 12.01.2021 22:58
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    • 12.01.2021 22:58
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    'daki 'nde gemi battı: 25 ölü, 19 kayıp

    'nin kuzeydoğusu 'nde bir gemi battı. Aşırı yük nedeniyle batan gemide 25 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

    AJANSLAR
    Kongo'da gemi faciası! Çok sayıda ölü var...

    i Vali Yardımcısı apela, Kisangani'den 'ya giden bir geminin aşırı yük nedeniyle battığını söyledi.

    Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, kayıp 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

    GEÇEN YIL 2 AYLIK SÜREDE 73 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
    Kazaların genellikle ulaşımda kullanılan küçük motorlu ahşap teknelerin navigasyon standartlarına uymaması sebebiyle gerçekleştiği ülkede eylül-ekim 2020'de 73 kişi gemi kazasında hayatını kaybetmişti.

    Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları sebep oluyor.

    KDC'de yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri kullanıyor.

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    Haberler Dünya Kongo'daki Tshopo Nehri'nde gemi battı: 25 ölü, 19 kayıp