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    • 12.01.2021 20:15
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    Irak'ın en büyüğü! 7 yıl aradan sonra üretime başladı

    Son dakika haber...  Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde DEAŞ terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan ülkenin en büyük petrol rafinerisi Beyci'nin 7 yıl aradan sonra üretime başladığı belirtildi.

    Irak'ta 7 yıl sonra yeniden!

    Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin kentinde DEAŞ terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle tahrip olan ülkenin en büyük petrol rafinerisi Beyci'nin 7 yıl aradan sonra üretime başladığı belirtildi.

    dan yapılan yazılı açıklamaya göre, nin onarımı tamamlandı.

    GÜNLÜK 70 BİN VARİL PETROL ÜRETİMİ
    Açıklamada, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Beyci'de günlük 70 bin varil petrol üretimine başlandığı aktarıldı.

    Terör örgütü DEAŞ saldırılarından önce rafinerinin günlük 280 bin varil petrol ürettiği aktarılan açıklamada, üretimin artması için de çalışmalara başlandığı ifade edildi.

    2015'TE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI
    Ülkenin büyük bir bölümünün akaryakıt ihtiyacını karşılayan rafineri Haziran 2014'te DEAŞ tarafından ele geçirilmişti.

    Teröristler tarafından tahrip edilen Beyci, 2015'te Irak güvenlik güçlerince tekrar kontrol altına alınmıştı.

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