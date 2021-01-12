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    • 12.01.2021 20:36
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    'te DEAŞ operasyonu: 7 terörist öldürüldü

    'ın kenti kırsalında DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle düzenlenen operasyonda 7 DEAŞ mensubu terörist öldürüldü.

    AA
    Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 7 ölü

    Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyonda, yakınlarında DEAŞ mensuplarına ait 2 sığınağın imha edildiği ve 7 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

    OPERASYON İKİ GÜN DAHA SÜRECEK
    Bölgede görevli yapan ordusunun da katıldığı operasyonun iki gün daha süreceği kaydedildi.

    Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın , ve vilayetlerinin tamamı ile ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

    Eski Başbakan , 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden geçen yıllara rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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