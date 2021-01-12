



"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMSENİN İSTEMEDİĞİ ÇOK SERT BİR TEDBİR"

Başbakan Rutte, ilkokulların ve çocuk kreşlerinin virüsün yeni türünün yayılımına göre 25 Ocak'tan itibaren açılabileceğini kaydetti. Uzmanların sokağa çıkma yasağının neler getireceğine ilişkin tavsiyelerini beklediklerini aktaran Rutte, "Sokağa çıkma yasağı kimsenin istemediği çok sert bir tedbir" dedi.

Rutte, çok acil bir durum olmadığı sürece gelecek 6 hafta boyunca ülke dışına seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Bakan de Jonge da aşılama politikalarına ilişkin, bahara kadar durumu kritik olanların, yaza kadar 60 yaş üstü kişilerin ve sonbahara kadar ülkedeki tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerinin altını çizdi.