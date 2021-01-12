Başkan Donald Trump'ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine'nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor. Pence Demokratlar'ın beklediği atmazsa, bu kez Başkan Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılacak ve ilk oylama yarın yapılabilecek.