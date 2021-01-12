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    • Dünya
    • 12.01.2021 18:22
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    • 12.01.2021 18:35
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    Dünyanın gözü 'a çevrildi! için 24 saat süre verildi! Yolun sonu...

    'de taraftarlarının 6 Ocak 2021'de Kongre binasını basmasının yankıları hala sürüyor.. Kaosun ardından tüm dünyada gözler tekrardan başkent ve Başkan Donald Trump'a kilitlendi. 'nde, Trump'ın görevden alınması için 25'inci maddenin işletilmesi oylanacak. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçmesi beklenen tasarı, Başkan Yardımcısı 'ye Trump'a karşı harekete geçmesi için 24 saat süre verecek.

    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    ABD'nin yakın tarihine 'en kara gün' olarak geçen 6 Ocak 2021 Kongre işgalinin yol açtığı kaos, bugün dünya yeniden başkent Washington ve Başkan Donald Trump'a kilitlendi.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Seçimi kazanan Demokrat rakibi Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı sırada fanatik destekçilerini Kongre'ye gönderen Trump, bir haftanın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkıyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    BBC, Başkan Trump'ın Salı günü Teksas'ın Meksika sınırındaki Alamo şehrini ziyaret edeceğini ve kendi döneminin imza projesi sınıra yapılan duvarı inceleyeceğini bildiriyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    BBC ayrıca Alamo şehrinin tamamen sembolik olduğunu da aktarıyor. 1836 yılında Meksika güçleriyle Teksaslılar arasında 13 günlük çarpışmaya sahne olan şehir, bir ay sonra Amerikalılar tarafından ele geçirilmişti.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    20 Ocak tarihindeki yemin törenine günler kala harekete geçen Demokrat Parti'liler ise, Trump'ın görevden alınması için bugün Temsilciler Meclisi'nde ilk adımı atıyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Donald Trump'ın koltuğunu kaybetmesi Anayasa'nın 25'inci ek maddesinin işletilmesi amacıyla bir tasarı sundu.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasal yetkisini kullanarak Trump'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Temsilciler Meclisi'nin bugün tasarıyı oylaması ve tasarının Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadından geçmesi bekleniyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Tasarının kabul edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in buna yanıt vermesi için 24 saat süresi olacak. Gelişmeleri canlı yayınlarla aktaran BBC, Trump'ı acil şekilde görevden alması için Pence'in üzerinde baskının arttığını bildiriyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Başkan Yardımcısı Pence 25'inci maddenin işletilmesinden yana bir yol izleyeceğine ilişkin sinyal vermedi ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre bu olasılığı da dışlamadı.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Başkan Donald Trump'ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine'nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor. Pence Demokratlar'ın beklediği atmazsa, bu kez Başkan Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılacak ve ilk oylama yarın yapılabilecek.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Cumhuriyetçiler arasında da Trump'ın istifa etmesini isteyenlerin sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Mike Pence, 6 Ocak günü delege oylarının kayda geçirildiği tarihi oturumda Trump'ın direktiflerine uymayıp seçimi Biden'ın kazandığını resmen tescil etmişti.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Başkan Trump ve Yardımcısı Pence, Kongre işgalinin yaşandığı 6 Ocak tarihinden bu yana ilk kez yüz yüze görüştü, randevunun adresi Beyaz Saray'dı.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Beyaz Saray'da geç saatlerde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, ikili görev sürelerinin geri kalanında birlikte çalışmaya devam edecek.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Anayasanın 25'inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Pence'in 25'inci maddeyi işletmemesi halinde Temsilciler Meclisi'nde yarın görev süresi boyunca ikinci kez Trump için resmen azil süreci başlatılacak.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı ve Trump 'isyanı teşvikle' suçlandı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Azil suçlamasını kaleme alan Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisi'nden 218 Demokrat Partili üyenin desteğini garantilediklerini belirtti. Bu da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın, Cumhuriyetçi üyelerin desteği olmadan kararı geçirmelerini sağlayacak.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Demokrat Kongre üyesi Diana DeGette, bazı Cumhuriyetçiler'in kapalı kapılar ardında azil sürecine desteklerini ifade ettiklerini söyledi, "Azil tasarısının genel kurula gelmesi halinde bazı Cumhuriyetçiler'in de oy verdiklerini görebilirsiniz" dedi.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi'nce azledilmesi halinde, süreç en erken 19 Ocak'ta Senato gündemine taşınabilir. Senato'da çoğunluk Georgia eyaletinde seçimleri kazanan Demokrat adaylar yemin edip göreve başlayana kadar Cumhuriyetçiler'de.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Ancak onların da göreve başlamasının ardından Demokratlar Senato'da Cumhuriyetçiler'e karşı 50-50 eşitlik elde edecekler ve bu durumda eşitliği Demokratlar lehine bozan da Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacak.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Daha önce Senato'daki Cumhuriyetçilerin oylarıyla azilden kurtulan Trump, görev süresi dolduktan sonra Senato'da düzenlenen azil duruşmasında suçlu bulunması halinde bir daha federal göreve seçilemeyecek.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Öte yandan, ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir-teslim töreni öncesi başkent Washington'da silahlı protesto ve şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin endişe büyüyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) güvenlik güçlerine, seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlık görevini teslim alması ve yemin töreni ile bağlantılı silahlı protestoların ve şiddet olaylarının meydana gelebileceği uyarısı yaptı.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    ABC kanalının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir grubun cumartesi günü başkent Washington'a gitmek istediği yer aldı.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Twitter da bir süre önce, platformda ve diğer sosyal medya organlarında somut silahlı protesto planlarının bulunduğu uyarısını yapmıştı. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Twitter da bir süre önce, platformda ve diğer sosyal medya organlarında somut silahlı protesto planlarının bulunduğu uyarısını yapmıştı. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.
    Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre...

    Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde çıkacak muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağı bildirildi. Şehirdeki Ulusal Muhafız sayısı 15 bini bulabilir.
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    Haberler Dünya Dünyanın gözü Washington'a çevrildi! Donald Trump için 24 saat süre verildi! Yolun sonu...