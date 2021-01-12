ABD'nin yakın tarihine 'en kara gün' olarak geçen 6 Ocak 2021 Kongre işgalinin yol açtığı kaos, bugün dünya yeniden başkent Washington ve Başkan Donald Trump'a kilitlendi.
Seçimi kazanan Demokrat rakibi Joe Biden'ın başkanlığının onaylandığı sırada fanatik destekçilerini Kongre'ye gönderen Trump, bir haftanın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkıyor.
BBC, Başkan Trump'ın Salı günü Teksas'ın Meksika sınırındaki Alamo şehrini ziyaret edeceğini ve kendi döneminin imza projesi sınıra yapılan duvarı inceleyeceğini bildiriyor.
BBC ayrıca Alamo şehrinin tamamen sembolik olduğunu da aktarıyor. 1836 yılında Meksika güçleriyle Teksaslılar arasında 13 günlük çarpışmaya sahne olan şehir, bir ay sonra Amerikalılar tarafından ele geçirilmişti.
20 Ocak tarihindeki yemin törenine günler kala harekete geçen Demokrat Parti'liler ise, Trump'ın görevden alınması için bugün Temsilciler Meclisi'nde ilk adımı atıyor.
Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Donald Trump'ın koltuğunu kaybetmesi Anayasa'nın 25'inci ek maddesinin işletilmesi amacıyla bir tasarı sundu.
Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in anayasal yetkisini kullanarak Trump'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi.
Temsilciler Meclisi'nin bugün tasarıyı oylaması ve tasarının Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadından geçmesi bekleniyor.
Tasarının kabul edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in buna yanıt vermesi için 24 saat süresi olacak. Gelişmeleri canlı yayınlarla aktaran BBC, Trump'ı acil şekilde görevden alması için Pence'in üzerinde baskının arttığını bildiriyor.
Başkan Yardımcısı Pence 25'inci maddenin işletilmesinden yana bir yol izleyeceğine ilişkin sinyal vermedi ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre bu olasılığı da dışlamadı.
Başkan Donald Trump'ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine'nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor. Pence Demokratlar'ın beklediği atmazsa, bu kez Başkan Trump hakkında ikinci kez azil süreci başlatılacak ve ilk oylama yarın yapılabilecek.
Cumhuriyetçiler arasında da Trump'ın istifa etmesini isteyenlerin sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu.
Mike Pence, 6 Ocak günü delege oylarının kayda geçirildiği tarihi oturumda Trump'ın direktiflerine uymayıp seçimi Biden'ın kazandığını resmen tescil etmişti.
Başkan Trump ve Yardımcısı Pence, Kongre işgalinin yaşandığı 6 Ocak tarihinden bu yana ilk kez yüz yüze görüştü, randevunun adresi Beyaz Saray'dı.
Beyaz Saray'da geç saatlerde gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan üst düzey bir hükümet yetkilisine göre, ikili görev sürelerinin geri kalanında birlikte çalışmaya devam edecek.
Anayasanın 25'inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor.
Pence'in 25'inci maddeyi işletmemesi halinde Temsilciler Meclisi'nde yarın görev süresi boyunca ikinci kez Trump için resmen azil süreci başlatılacak.
Temsilciler Meclisi'ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı ve Trump 'isyanı teşvikle' suçlandı. Tasarının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
Azil suçlamasını kaleme alan Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisi'nden 218 Demokrat Partili üyenin desteğini garantilediklerini belirtti. Bu da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın, Cumhuriyetçi üyelerin desteği olmadan kararı geçirmelerini sağlayacak.
Demokrat Kongre üyesi Diana DeGette, bazı Cumhuriyetçiler'in kapalı kapılar ardında azil sürecine desteklerini ifade ettiklerini söyledi, "Azil tasarısının genel kurula gelmesi halinde bazı Cumhuriyetçiler'in de oy verdiklerini görebilirsiniz" dedi.
Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi'nce azledilmesi halinde, süreç en erken 19 Ocak'ta Senato gündemine taşınabilir. Senato'da çoğunluk Georgia eyaletinde seçimleri kazanan Demokrat adaylar yemin edip göreve başlayana kadar Cumhuriyetçiler'de.
Ancak onların da göreve başlamasının ardından Demokratlar Senato'da Cumhuriyetçiler'e karşı 50-50 eşitlik elde edecekler ve bu durumda eşitliği Demokratlar lehine bozan da Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacak.
Daha önce Senato'daki Cumhuriyetçilerin oylarıyla azilden kurtulan Trump, görev süresi dolduktan sonra Senato'da düzenlenen azil duruşmasında suçlu bulunması halinde bir daha federal göreve seçilemeyecek.
Öte yandan, ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir-teslim töreni öncesi başkent Washington'da silahlı protesto ve şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin endişe büyüyor.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Federal Haberalma Teşkilatı (FBI) güvenlik güçlerine, seçilmiş başkan Joe Biden'ın başkanlık görevini teslim alması ve yemin töreni ile bağlantılı silahlı protestoların ve şiddet olaylarının meydana gelebileceği uyarısı yaptı.
ABC kanalının FBI kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir grubun cumartesi günü başkent Washington'a gitmek istediği yer aldı.
Twitter da bir süre önce, platformda ve diğer sosyal medya organlarında somut silahlı protesto planlarının bulunduğu uyarısını yapmıştı. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.
Twitter da bir süre önce, platformda ve diğer sosyal medya organlarında somut silahlı protesto planlarının bulunduğu uyarısını yapmıştı. Twitter'dan verilen bilgiye göre, bu planlar arasında 17 Ocak'ta Kapitol ve Parlamento binasına yeni bir saldırı düzenlemek de bulunuyor.
Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde çıkacak muhtemel olayları önlemek için başkent Washington'daki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağı bildirildi. Şehirdeki Ulusal Muhafız sayısı 15 bini bulabilir.