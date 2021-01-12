Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.01.2021 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2021 16:14
    ABONE OL

    sonrası ilk müdahale! Jambon ve peynirli sandviçe el konuldu

    ile 'nin 'nden ayrılmasıyla birlikte 1 Ocak'tan itibaren vatandaşların AB ülkelerinden et ve süt ürünlerini getiremeyeceği açıklandı. İngiltere'den 'ya seyahat eden bir şoför, nı ihlal ettiği için yanındaki jambon ve peynirli sandviçe el konuldu.

    DHA
    Brexit'in ilk uygulaması bir garip oldu

    'ın 'nden ayrılması anlaşması olan ile ilgili uyarılarını sürdürüyor. Uyarıda yle birlikte 1 Ocak'tan itibaren vatandaşların AB ülkelerinden et ve süt ürünleri getiremeyeceği açıklandı. 'den 'ya seyahat eden bir şoför, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını yanındaki jambon ve peynirli sandviç ile deldi.

    JAMBONLU PEYNİRLİ SANDAVİÇLE YAKALANDI
    "Brexit'e hoş geldiniz" diyen sınır muhafizlarının karşısında şaşkına dönen şoför, " Özür dilerim, tamamen unumuştum" ifadesini kullandı. Hollandalı sınır muhafızları İngiliz şoföre gereği geçiş için jambon ve peynirli sandviçine el koymak zorunda kalacağını söyledi. Sürücünün geçişine sandviçine el konulduktan sonra izin verildi.İngiliz soför, Brexit anlaşmasının yürülüğe girmesinin ardından ihlali delen ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

    AB İLE İNGİLTERE ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI
    'nın başkenti 'de 30 Aralık'ta AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirilmişti. Anlaşmayı, AB tarafını temsilen Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı imzalamıştı. (AP) tarafından anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

    İTHALAT VERGİSİ ÖDENECEK
    İngiliz hükümeti, AB yasalarına göre bireylerin Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelere herhangi bir et veya süt ürünü ile girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Verilen örnekte sandviç örneği ele alınırken eğer sandviçin içerisinde AB'de de bulunan bir yiyecek varsa herhangi bir ücret ödenmeyeceğini belirten hükümet, eğer sandviçin içerisinde AB ülkelerinde olmayan bir ürün bulunursa ürüne ithalat vergisi ödeneceğini açıklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Brexit sonrası ilk müdahale! Jambon ve peynirli sandviçe el konuldu