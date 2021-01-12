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    • 13.01.2021 01:36
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    'den yeni kararı: Ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif sonucu istenecek

    Son dakika haberi... Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 sonucu isteneceğini duyurdu.

    ABD'den negatif test şartı

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 i sonucu isteneceğini duyurdu.

    72 SAAT İÇİNDE YAPILMIŞ OLACAK
    CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

    Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

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