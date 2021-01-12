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    • Dünya
    • 13.01.2021 00:42
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    • 13.01.2021 00:49
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    'de koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılacak

    'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından eyaletindeki , yeni tip koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılacak. Eyalette şimdiye kadar koronavirüs sebebiyle 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

    ABD'den Disneyland kararı

    'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından eyaletindeki , yeni tip koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılacak.

    Eğlence parkının bulunduğu yetkileri, salgın nedeniyle ziyaretçilere kapalı olan Disneyland'in Kovid-19 aşı alanı olarak kullanılacağını duyurdu.

    AŞILAMA HIZLI YAPILAMAZ...
    California Valisi ise mevcut strateji ile aşılamanın yeterince hızlı bir şekilde yapılamayacağını ve bu nedenle aşılama yapılabilmesi için yeni alanlar oluşturduklarını ifade etti.

    KALİFORNİYA'DA VAKA SAYILARI
    ABD'de eyaleti 2,7 milyonu geçen vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alıyor. Eyalette şimdiye kadar virüs nedeniyle 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

    ABD genelinde ise vaka sayısı 23 milyonu geçerken, 388 bin kişi virüs yüzünden öldü.

    ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

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