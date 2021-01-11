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    • 11.01.2021 14:30
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    Son dakika: 'da Putin, Aliyev, Paşinyan görüşmesi başladı

    Son dakika haberleri... Başkanı Putin, Aliyev ve Başbakanı Paşinyan'ın 'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı. Görüşmede, 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ‘a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

    GÖRÜŞME BAŞLADI
    Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

    Kremlin'den yapılan açıklamada "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ üzerine 9 Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın uygulaması gözden geçirilecek. Bölgede devam eden sorunların çözümü de masaya yatırılacak." denildi:

    "Askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara yardım ulaştırılması ve ticari, ekonomik ve ulaşım ağlarının açılması, gelişmesi konularına özel önem verilecek."

    Üçlü görüşmenin yanı sıra liderlerin Moskova'da ikili görüşmeler de yapması planlanıyor.

    ZİRVEDEN BEKLENTİLER
    Aliyev, savaş sonrası Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının kesin olarak çizilmesi meselesinin yanı sıra, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım koridorunun bir an önce çalıştırılması meselesini de gündeme getirecek.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Moskova'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Nahçıvan ulaşım koridorunun görüşülmeye başlamadan önce savaş sırasında esir düşen askerler probleminin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

    Zirvede Rusya'nın netlik kazandırmak istediği en önemli husus ise, 10 Kasım anlaşmasıyla statüsü belirlenmeyen Karabağ bölgesinin önümüzdeki birkaç yıl hangi kurallara tabi olacağı.

    Kremlin'in zirveden beklentisinin Karabağ'ın statüsünü netleştirmek ve önümüzdeki yıllarda hangi kurallara tabi olacağını belirlemek olduğu ifade edildi.

    10 KASIM 2020'DE İMZALANAN ANLAŞMA
    10 Kasım 2020'de silahların sustuğu anlaşmayı Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte imza koymuştu. Yenilgi anlaşmasını imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, o günden bu yana istifa baskısı altında.

    Anlaşmayla Azerbaycan yaklaşık üç 30 yıldır işgal altında olan topraklarının büyük çoğunluğunu kurtardı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Moskova'da Putin, Aliyev, Paşinyan görüşmesi başladı