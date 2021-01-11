Sadikin, ülkede 13 Ocak'ta ilk aşının Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacağını açıklamıştı.

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin edecek.