ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı bildirildi.







YELLEN DİDEM NİŞANCI'YI GÖREVE GETİRECEK

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.



DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.



