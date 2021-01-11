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    • 12.01.2021 06:41
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    SON DAKİKA: ABD'de hazinesinde yeni dönem: Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak | kimdir?

    Son dakika haberine göre, ABD başkanlığına seçilen 'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen 'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı olacağı bildirildi. Peki, daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nda göreve getirilmesi beklenen Didem Nişancı kimdir?

    AA
    ABD'de hazinesinde yeni dönem! Sağ kolu Türk olacak

    ABD başkanlığına seçilen 'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen 'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı olacağı bildirildi.


    YELLEN DİDEM NİŞANCI'YI GÖREVE GETİRECEK
    'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.

    Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

    Nişancı, bakanlığının onaylanması halinde Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak.

    DİDEM NİŞANCI KİMDİR?
    Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

    sunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

    ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

    Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.


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