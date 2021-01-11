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    • 11.01.2021 17:47
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    İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili yeni hamle: 'den 4 kişi için "kırmızı bülten" talebinde bulunuldu

    Son dakika haberi... İran, 'da suikast sonucu öldürülen nükleer bilimci ile ilgili yeni bir hamle yaptı. İran, Fahrizade suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 kişi hakkında 'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

    AA
    İran'dan Fahrizade hamlesi

    İran, Tahran'da suikast sonucu öldürülen nükleer bilimci Muhsin Fahrizade ile ilgili yeni bir hamle yaptı.

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Mehdi Hacıyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fahrizade suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

    INTERPOL'DEN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
    Hacıyan, "Fahrizade suikastının faillerinden dördü için Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunuldu." dedi.

    DETAY PAYLAŞMADI
    Söz konusu 4 kişi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Hacıyan, ayrıca Kasım Süleymani suikastının failleri ve suikast emrini verenler için Interpol'ün kırmızı bülten çıkarmasına ilişkin bir savunma dosyası hazırladıklarını sözlerine ekledi.

    İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını, detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

    Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

    KASIM SÜLEYMANİ İÇİN DE BULUNMUŞLARDI
    İran, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında da Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulunmuştu.

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