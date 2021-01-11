Saray, buketler yapmak için kullanılan bitkiler için 20 bin, orkideler için 20 bin, yapraklar için 30 bin ve kesme çiçekler için 400 bin euro harcadı.

Politis, bu bütçenin, sorumlu oldukları süre boyunca 'gereksiz harcamalarla' dikkat çeken önceki başkanlardan bile dört buçuk kat daha fazla olduğunu belirtti.