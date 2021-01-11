Ghebreyesus, heyete Çinli meslektaşlarıyla etkin çalışma alanı verilmesi çağrısı yaptı.

"JAPONYA DSÖ'YÜ BİLGİLENDİRDİ"

Japonya'da hafta sonu Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin DSÖ'nün bilgilendirildiğini belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir." uyarısında bulundu.

İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya'da başka bir türün ortaya çıkmasının risklerine işaret eden Ghebreyesus, "Bu, Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum." değerlendirmesini yaptı.