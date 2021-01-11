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    • 11.01.2021 20:56
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    BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını açıkladı

    Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri , ikinci kez aynı görev için aday olmak istediğini bildirdi. BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor

    AA
    Guterres adaylığını açıkladı

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri , ikinci kez aynı görev için aday olmak istediğini bildirdi.

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.

    Dujarric, Guterres'in üye ülkeler de istediği takdirde ikinci kez BM Genel Sekreterliğine aday olmak istediğini ifade etti.

    YIL SONUNDA DOLUYOR
    2017'de BM Genel Sekreterliğine başlayan Guterres'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

    BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor

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    Haberler Dünya Antonio Guterres BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını açıkladı