Tüm federal mülkiyetler için bir güvenlik planı geliştirilmesi amacıyla Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Kongre ve Yüksek Mahkemenin koordinasyonda olmasını talep eden Bowser, var olan protokol ve uygulamalara uygun olarak bu durumda federal hükümetin öncelikli sorumluluğunun federal mülkiyetlerin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.