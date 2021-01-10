Oğlu ile kızı böbrek hastası olan anneden karar verecek! Ya oğlunu ya da kızını yaşatacak (Dünyadan haberler)

İngiltere'de yaşayan Sarah Bingham'ın oğlu Noah (20) ile kızı Ariel (16) böbrek yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. İki kardeşin sağlıklarına kavuşması için böbrek nakli gerekiyor. Testlerin sonunda baba Darryl Bingham'ın (49) dokusu uyumsuz, anne Sarah Bingham'ın dokusu ise uyumlu çıktı. Bu nedenle anneden alınacak bir böbrek, çocuklarından birine nakledilecek.

Sarah Bingham'ı (48) bu konuda en fazla zorlayan da zaten çocukları arasında seçim yapmak zorunda kalması oldu. Sarah Bingham, "Annelik içgüdüsüyle tabii ki her iki çocuğuma da böbrek bağışında bulunmak istiyorum. Ancak tabii ki sadece birine bağışta bulunabilirim. Kızımın böbrekleri iflas noktasına geldiğinden muhtemelen önce ona nakil yapılması gerekecek" dedi.

UÇAK FACİASI: 62 ÖLÜ



Endonezya'da Cakarta-Portianak seferini yapan Sriwijaya Havayolları'na ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı, 13.56'da kalkıştan 5 dakika sonra 11 bin feet'ten (3 bin 352 metre) Java Denizi'ne düştü.

Enkazı başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldı. Uçaktaki 12'si mürettebat 62 kişi için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede kot pantolon, metal parçalar ve kablolar bulundu.