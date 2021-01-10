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    • Dünya
    • 10.01.2021 12:42
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    • 10.01.2021 12:42
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    'tan hesabını askıya alan sosyal medya şirketlerine tehdit!

    2 Kasım’daki seçimlerde koltuğu ’a kaptıran ’ın çağrısı üzerine meydana gelen olaylar nedeniyle hesabını askıya aldı. Twitter’ın söz konusu kararı Trump’ı kızdırdı. Trump görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacak.

    ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasıyla, önceden de var olan Trump ile sosyal medya şirketleri arasındaki mücadele gittikçe alevlendi.

    Geçtiğimiz günlerde Trump'ın hesabını geçici süreliğine donduran Twitter, dün hesabı kalıcı olarak askıya aldı.

    Facebook da çarşamba günü yaşananlardan sonra Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak dondurulduğunu duyurmuştu.

    SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE SAVAŞ AÇTI
    CNN'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapamasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu.

    Donald Trump'ın görevi devretmeden önceki günlerinde Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kapatmasından sonra sosyal medya şirketlerine odaklanacağı belirtildi.
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