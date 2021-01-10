Bomba iddia! İngilizler duyurdu: Koronavirüsün üretildiği iddia edilen Vuhan'daki laboratuvarda tüm veriler silindi





Smith aynı zamanda, "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.





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