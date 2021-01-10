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    • 10.01.2021 19:31
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    Bomba iddia! İngilizler duyurdu: Koronavirüsün üretildiği iddia edilen Vuhan'daki laboratuvarda tüm veriler silindi

    İngiliz basınında yer alan haberlerde Çin hükümetinin yeni tip koronavirüs salgınının üretildiğinin iddia edildiği Vuhan'da bulunan laboratuvardaki tüm verilerin silindiği iddia edildi. Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith konuya ilişkin "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR



    İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia gündeme geldi.



    VERİTABANINDAN SİLİNDİ
    Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü.



    "ÇİN KANITLARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"
    Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.



    Smith aynı zamanda, "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Bomba iddia! İngilizler duyurdu: Koronavirüsün üretildiği iddia edilen Vuhan'daki laboratuvarda tüm veriler silindi