Bomba iddia! İngilizler duyurdu: Koronavirüsün üretildiği iddia edilen Vuhan'daki laboratuvarda tüm veriler silindi

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia gündeme geldi.
VERİTABANINDAN SİLİNDİ
Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü.
"ÇİN KANITLARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR"
Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi.