KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 465 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 40 bin 343'e yükseldi.

Son 24 saatte 16 bin 946 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 527'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 525 bin 300'e ulaştı.

5 BİN 320 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 320 kişinin Kovid-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu, bunlardan 3 bin 49'unun ise solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakımda bulunan kişi sayısının son 24 saatte 94, solunum cihazına bağlı olanların sayısının da 17 azaldığı kaydedildi.