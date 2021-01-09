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    • 09.01.2021 11:01
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    SON DAKİKA: 'da çığ faciası! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberi: 'da dağ evlerinin üzerine düşen çığ sonrasında arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bu çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    İHA

    Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinin Norilsk kentindeki bir kayak merkezinde çığ felaketi yaşanmış, bin 500 rakımlı dağın zirvesindeki kayak merkezinde oluşan çığ tesislerin yakınındaki dağ evlerinin üzerine düşmüştü.

    Dün akşam saatlerinde yaşanan çığ felaketinin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan çığ faciasında çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, ayrıca 1 deponun da çığ altında kaldığını, turistlerin kurtarılması için bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu.

    Bakanlık, gece süren çalışmalar sırasında 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktardı.

    Çalışmaların 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır yaralı toplam 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çalışmaların eksi 30 derecede sürdürüldüğü ifade edildi.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'da çığ faciası! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı