Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan çığ faciasında çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, ayrıca 1 deponun da çığ altında kaldığını, turistlerin kurtarılması için bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu.