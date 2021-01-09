Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.01.2021 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 11:00
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ’da kan donduran olay: Hastanedeki yangında 10 bebek hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'ın Maharashtra kentindeki bir hastanede çıkan yangında en az on yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

    DHA
    Kan donduran olay! 10 bebek can verdi

    'ın Maharashtra kentindeki Bhandara Genel Hastanesi'ne ait doğum ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında 17 yeni doğan bebeğin bulunduğu ünite kullınalamaz hale geldi. Yangında 10 yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 7 bebeğin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

    "BEBEKLER NEFESSİZ KALDI"
    Bhandara Genel Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın dün gece yerel saatle 02: 00'de meydana geldiğini, doğum ünitesindeki yangın sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen bebeklerin nefessiz kaldığı gerekçesiyle öldüğünü ifade eden hastane yönetimi yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti. Öte yandan, Hindistan Başbakanı yaptığı açıklamada yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini ve bebeğini kaybeden ailelere de baş sağlığı diledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Hindistan’da kan donduran olay: Hastanedeki yangında 10 bebek hayatını kaybetti