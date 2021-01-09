Pakistan'da aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömülmesinin ardından bir elektrik kesintisi haberi de Avrupa'dan geldi.

Vatikan'da hayat karardı. O anlar canlı yayınlandı. Elektrik kesintilerinin nedeni ise henüz açıklanmadı.