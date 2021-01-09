İngiliz basınında yer alan haberlerde aşının Kraliçe ve eşinin kaldığı Windsor Kalesi'nde kraliyet doktoru tarafından yapıldığı belirtildi.

Sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapmaktan uzak duran Kraliçe'nin, yanlış anlaşılmaları ve aşıyla ilgili spekülasyonları önlemek için bu bilginin kamuyla paylaşılması gerektiğine karar verdiği yazıldı.