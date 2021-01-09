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    • 10.01.2021 00:10
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    İngiliz ve eşi Meghan Markle, Twitter veya 'ta yayılan nefret söylemi nedeniyle sosyal medyayı bıraktı!

    Twitter, gibi sosyal ağlarda yayılan nefret söylemi İngiliz Prensi de bıktırdı. 'ın haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü.

    AA
    Sosyal medya onları da bıktırdı!

    Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda yayılan nefret söylemi İngiliz Prensi de bıktırdı.

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü.

    TIMES YAZDI
    Times gazetesinin haberinde, çifte yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söylediği belirtildi.

    Çiftin ayrıca, Archewell Vakfı için de sosyal medyayı kullanma planları olmadığı aktarıldı.

    NEFRET SÖYLEMLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI
    Haberde, Prens Harry ile eşinin, Twitter veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında karşılaştıkları "nefret" nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı.

    Geçen sene Kraliyetle ilgili görevlerini bırakan çiftin, Instagram'daki "sussexroyal" hesabından en son 30 Mart'ta paylaşım yaptığı görüldü.

    DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
    Haberin, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını kapatması veya süresiz olarak askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

    Markle, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla verdiği bir röportajda 2019'da "dünyanın en trollü kişisi" olduğunu belirterek, yapılan saldırılar için "dayanılamaz" ifadesini kullanmıştı.

    Prens Harry de daha önce sosyal medyanın "nefret krizi, sağlık krizi ve hakikat krizi" yaratmaya yardım ettiğini dile getirmişti.

    Siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Markle, sosyal medyada en çok ırkçı ifadelerle karşılaşıyordu.

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