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    • 10.01.2021 01:04
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    'da aşırı sağcı 'in seçim vaatleri: 'dan Arındırma Bakanlığı ve kamuda başörtüsü yasağı...

    ’da aşırı sağcı siyasetçi seçim vaadi olarak "'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını ve kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağını duyurdu. İslam düşmanlığının ülkelerindeki seçimlerde vaat olarak kullanılması tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

    AA
    Wilders'in seçim vaatlerinin tamamı İslam'a saldırıyor

    Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV) resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı.

    Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi.

    VAATLER: İSLAM'IN YAYILMASINI DURDURMAK

    İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

    Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.

    Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.
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