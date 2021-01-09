



TESLA ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ilk sıraya yerleşti. Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD'ye göç eden girişimci Elon Musk'ın serveti, Ocak 2020'de yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu, Nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir yükselişe geçti. Musk, şimdi ise 195 milyar dolarlık serveti ile 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını elde etti.



UZAY YOLCULUĞU: SPACE X

MUSK'ın 2002'de kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti. SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği Crew Dragon ile insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu.