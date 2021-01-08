Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocular, polis barikatını aşarak, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı kongre binasına girmişti. 5 kişinin öldüğü olaylarda, binanın güvenliği saatler sonra sağlanmıştı.
Dünya çapında büyük yankı uyandıran kongre işgali sonrası, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde, "Amerika yurt dışında demokrasiyi teşvik edemez. İçeride bile koruyamaz" başlıklı bir yazı kaleme alındı.
Yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"Bir tankın tepesindeki Boris Yeltsin, Arap Baharı veya Venezuela sokaklarındaki fotoğraflar akla geliyor. ABD, Amerikan liderlerinin sık sık kınadığı hale geldi: iktidar değişimi sırasında şiddet ve kan dökülmesini engelleyemeyen zayıf bir demokrasi.
ABD'nin dünya genelinde demokrasiye önayak olamamaktan veya Çin ile küresel rekabetten endişe etmekten daha büyük sorunları var. ABD iç siyaseti, onlarca yıllık partizan istismarının ağırlığı altında sendeliyor."
Yazıda ayrıca, kanlı iktidar değişimine ilişkin "Dış politika elitlerinin küresel hırslarının gerçeklerden nasıl ayrıldığını ve ABD'deki fonksiyon bozukluğunun nasıl baltalandığını gösterdiği" görüşü paylaşıldı.
Çarşamba günü ABD Kongresi'nin Kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada ABD Başkenti'ne saldıran ve Joe Biden'ın seçim zaferinin resmiyete kavuşmasını geçici olarak durduran şiddet yanlısı Trump taraftarı çetenin bazı üyeleri dün de tespit edilmeye başlanmıştı.
Vücudunu saran dövmeleri, sırt çantası ve kafasındaki tüylü miğferiyle Kongre binasını işgal edenlerden biri olan Trump destekçisinin kimliği ortaya çıktı. Angeli'nin QAnon Şaman ismiyle de anılan Jake Angeli olduğu ortaya çıktı.
Boynuz, kürk şapka ve yüz boyası kullanan, Senato kürsüsünü işgal eden dövmeli Trump taraftarı Arizona'lı bir bir şarkıcı ve aktör. 32 yaşındaki adam, sık sık sağ kanat mitinglerine katılan ve bilinen bir sima.
Jake Angeli'nin üyesi olduğu QAnon grubu, ABD'de son yıllarda aşırı sağcı Proud Boys'la (Gururlu Çocuklar) birlikte en çok tartışılan oluşum. Başkan Trump, geçtiğimiz Ekim ayında QAnon isimli komplo teorisini onaylamadığını söylemekten kaçınmıştı.
3 Kasım seçimlerine 19 gün kala NBC televizyonunun yayınına çıkan Trump, moderatörü Savannah Guthrie tarafından komplo teorileri konusunda sıkıştırılmıştı.
"LAFTA DEMOKRASİ BEŞİĞİ"
Cuma çıkışı ABD'deki olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bu süreç tüm insanlığı şaşırtmıştır. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim göreninde, sakin bir şekilde bu yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sükuna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, ABD Kongresine yapılan kanlı baskına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm insanlık şok oldu. Lafa gelince demokrasi beşiği" ifadelerini kullandı.