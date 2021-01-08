"LAFTA DEMOKRASİ BEŞİĞİ"

Cuma çıkışı ABD'deki olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bu süreç tüm insanlığı şaşırtmıştır. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim göreninde, sakin bir şekilde bu yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD sükuna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, ABD Kongresine yapılan kanlı baskına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm insanlık şok oldu. Lafa gelince demokrasi beşiği" ifadelerini kullandı.