Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Pfizer/Biontech aşısının alerjik reaksiyon raporu açıklandı!

Corona virüs aşısının alerjik reaksiyonları ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, alerji olan kişilerin aşı olurken dikkatli olması uyarıları yapılmıştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer-Biontech corona virüs aşısının ilk dozuyla ilgili alerjik reaksiyon çalışmasını tamamladı. Çalışmada 1 milyon 893 bin kişi incelenirken sadece 21 kişide anaflaksi adı verilen ciddi alerjik reaksiyon görüldüğünü açıkladı.