Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Pfizer/Biontech aşısının alerjik reaksiyon raporu açıklandı!

Corona virüs aşısının alerjik reaksiyonları ile ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, alerji olan kişilerin aşı olurken dikkatli olması uyarıları yapılmıştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Pfizer-Biontech corona virüs aşısının ilk dozuyla ilgili alerjik reaksiyon çalışmasını tamamladı. Çalışmada 1 milyon 893 bin kişi incelenirken sadece 21 kişide anaflaksi adı verilen ciddi alerjik reaksiyon görüldüğünü açıkladı.
15 DAKİKADA ORTAYA ÇIKIYOR
Milyonda 11,1 olarak açıklanan alerjik reaksiyon geçirenlerin yüzde 71'inin ise aşı olduktan sonraki 15 dakika içerisinde ortaya çıktığı belirtildi.
2 Aralık günü İngiltere'de onay almasıyla birlikte kullanılmaya başlanan ve 8 Aralık'ta ilk kez uygulanan Pfizer-Biontech corona virüs aşısının alerjik reaksiyonlarıyla ilgili spekülasyonlar oluşmuş, alerjik reaksiyonu olan kişilerin aşı olurken dikkatli olmasıyla ilgili açıklamalar gelmişti.
14 Aralık günü ABD'de kullanılmaya başlanan Pfizer-Biontech corona virüs aşısının alerjik reaksiyonlarıyla ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), araştırmasını yayınladı.
ARAŞTIRMA 1 MİLYON 890 BİN KİŞİ ÜZERİNDE YAPILDI
14-23 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 893 bin 360 kişiye uygulanan corona virüs aşısının ilk dozuyla ilgili araştırma yapan CDC, aşı olan kişilerin 21'inde anaflaksi adı verilen ciddi alerjik reaksiyon görüldüğünü açıklarken alerjik reaksiyon ihtimalinin milyonda 11,1 olduğunun altı çizdi.
21 alerjik reaksiyonun 15'inin aşı olduktan ortalama 2 ila 15 dakika arasında alerjik reaksiyon gösterdiği belirtilen çalışmada, 14 kişinin önceden alerjik reaksiyonu olan 7 kişinin ise önceden alerjik reaksiyon geçmişi olmayan kişiler olduğu belirtildi.
İLK OLARAK İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımına onay verilen ilk ülke olan İngiltere'de dün yapılan ilk doz aşıların ardından iki kişide alerjik reaksiyon meydana gelmiş, bunun üzerine aşıya onay veren kurum aşının ciddi alerjisi bulunan kişilere uygulanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.
İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) iki sağlık çalışanının aşı olduktan sonra alerjik reaksiyon gösterdiğini doğrulamış ve bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirmişti.