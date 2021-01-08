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    • 08.01.2021 08:35
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    yeniden hava sahasını kullanmaya başladı

    (), Körfez krizinin çözülmesinin ardından yaklaşık 3,5 yıl sonra hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

    Katar yeniden Arabistan hava sahasını kullanmaya başladı

    Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ", bu akşam itibarıyla bazı uçuşlarını yeniden hava sahasından yönlendirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasının kullanıldığı ilk uçuşun bugün 20.45'te 'dan 'a gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Şirket, Körfez bölgesinde 5 Haziran 2017'de başlayan krizle birlikte Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

    KÖRFEZ'DE 3,5 YIL SONRA UZLAŞMA
    Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

    Suudi Arabistan, , ve , 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

    Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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