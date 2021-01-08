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    • Dünya
    • 08.01.2021 13:43
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    • 08.01.2021 13:43
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    bölgesinde işsizlik kasımda geriledi

    Avrupa İstatistik Ofisi () tarafından hazırlanan rapora göre nde Kasım 2020 döneminde işsizliğin yüzde 8,3'e indiği açıklandı. Aynı dönemde 'de ise işsizlik 7,6 seviyesinden, 7,5'e geriledi.

    AB bölgesinde işsizlik kasımda geriledi

    Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Kasım 2020'de yüzde 8,3'e indi.

    Avrupa İstatistik Ofisi (), () ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemine ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 8,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda yüzde 8,3'e geriledi.

    AB'de ise ekimde yüzde 7,6 seviyesinde olan işsizlik, kasımda yüzde 7,5'e düştü.

    Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 18,3, İtalya'da yüzde 9,7, Fransa'da yüzde 8,6 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

    AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 933 bin olurken, bunun 13 milyon 609 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

    Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de 3 milyon 171 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 629 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,7 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 18,4 olarak ölçüldü.

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