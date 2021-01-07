SON DAKİKA: Donald Trump Twitter yasağının kalkması sonrası ilk kez konuştu! O tarihe dikkat çekti

Gelen son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan tarihi Kongre baskını olayının ardından Donald Trump'ın sosyal medya hesabı kilitlenmişti.

Hesabına yeniden erişim sağlayan Trump, ABD Kongresini basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Trump ayrıca, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" sözlerini kullandı.

KONGRE BİNASINA TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN BASKIN

Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.