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    • 08.01.2021 03:53
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    SON DAKİKA: yasağının kalkması sonrası ilk kez konuştu! O tarihe dikkat çekti

    Gelen son dakika haberine göre, 'nde yaşanan tarihi ı olayının ardından 'ın sosyal medya hesabı kilitlenmişti. Hesabına yeniden erişim sağlayan Trump, ni basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

    AA
    SON DAKİKA: Donald Trump Twitter yasağının kalkması sonrası ilk kez konuştu! O tarihe dikkat çekti

    Gelen son dakika haberine göre, 'nde yaşanan tarihi ı olayının ardından 'ın sosyal medya hesabı kilitlenmişti.

    Hesabına yeniden erişim sağlayan Trump, ni basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

    Trump ayrıca, yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" sözlerini kullandı.

    KONGRE BİNASINA TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN BASKIN
    Dün Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi gösterici ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

    Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

    Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

    Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Donald Trump Twitter yasağının kalkması sonrası ilk kez konuştu! O tarihe dikkat çekti