"RUSYA BU SÜREÇTE İYİ SINAV VERMİYOR"

Azerbaycanlı uzmanlar, Rus unsurların tepki toplayan faaliyetlerinin bölgenin istikrarı için olumlu bir katkı sağlamayacağı hususunda hemfikir.

Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi Daire Başkanı Araz Aslanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus unsurların bazı söylem ve uygulamaları maalesef Karabağ sorununun köklü çözümü açısından olumlu bir katkı sağlamıyor. Azerbaycan ve Türkiye'de Rusya'nın iyi niyeti hususunda kuşkulara neden oluyor." dedi.