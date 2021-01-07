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    • 08.01.2021 06:34
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    • 08.01.2021 06:34
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    SON DAKİKA: 'de kabine dağılıyor: Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifa etti

    Son dakika haberine göre, 'de yanlılarının çarşamba günü Kongreyi basmasının ardından, Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifasını sundu. Trump'ı tansiyonu yükseltmek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, "Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu." ifadesini kullandı.

    AA
    ABD'de kabine dağılıyor! İstifayı açıkladı

    'de Kongre baskını nedeniyle 'da ardı ardına yaşanan istifaların ardından, kabineden de ikinci istifa geldi. Ulaştırma Bakanı 'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump'a gönderdiği istifa mektubunu yayımladı.

    Trump'ı tansiyonu yükseltmek ve Kongre baskını için insanları kışkırtmakla suçlayan DeVos, "Sizin söylemlerinizin olaylar üzerindeki etkisi konusunda şüphem yok ve bu benim için patlama noktası oldu." ifadesini kullandı.

    BEYAZ SARAY'DA ARDI ARDINA İSTİFALAR YAŞANMIŞTI
    Çarşamba günkü Kongre baskınının ardından, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı , Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etmişti.

    Dün de bir dönem Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan ve şu anda Trump'ın Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi olan Mick Mulvaney ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger istifalarını duyurmuştu.

    Öte yandan Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor.

    İddialara göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevinden ayrılmayı düşünen diğer isimler arasında yer alıyor.

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