ABD, dün akşam yaşanan olaylarla tüm dünyanın diline düştü...
Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Yaşananlar ABD'nin iç meselesi ancak ülkedeki seçim sisteminin çok eski olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale yol açıyor" dedi.
"ABD MEDYASI ÜLKEYİ BÖLÜYOR"
Rus Sözcü ABD basınını eleştirerek, "ABD basını, siyasi güç mücadelesinin aracı haline geldi. Söz konusu durum, Amerikan toplumunda şu anda gördüğümüz bölünmenin sebebini oluşturuyor. ABD'nin ülke tarihine geçen bu trajik olayı saygın bir şekilde geride bırakmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.