Zaharova, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'de yaşanan gelişmeleri ele aldığı bir paylaşımda bulunarak, "Yaşananlar ABD'nin iç meselesi ancak ülkedeki seçim sisteminin çok eski olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu sistem modern demokratik standartları karşılamıyor ve çok sayıda ihlale yol açıyor" dedi.

"ABD MEDYASI ÜLKEYİ BÖLÜYOR"