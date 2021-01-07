İsrail basınından Makorrishon'dan Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Makorrishon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu ve Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için 'Türk hilali' taktiğini uyguladığı yazıldı.