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    • 07.01.2021 23:05
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    'deki kanlı Kongre baskını istifa getirdi! Trump’ın kabinesindeki Ulaştırma Bakanı Chao görevi bırakacak

    ’de dün başkent ’de yaşanan baskının ardından ’ın kabinesinden ilk isim istifa etti. Ulaştırma Bakanı o 11 Ocak’ta görevi bırakacağını duyurdu.

    AJANSLAR
    ABD'deki kaos istifa getirdi! Trump'ın kabinesi...

    Dün 'nin başkenti 'de bulunan 'nda seçilmiş Başkan 'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada 'ın destekçileri Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'den ve dünyadan yaşanan olaylara büyük tepki gelmişti.

    Kongre Binası'na yapılan baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden ilk isim istifa etti.

    İSTİFA ETTİ
    Ulaştırma Bakanı o 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu. Chao yaptığı açıklamada, " hizmet etmek bir onurdu" ifadelerini kullanarak, Kongre Binası'nda olan olaylardan "derinden rahatsız" olduğunu ve 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu.

    Bakan Chao, "Ülkemiz için birlikte başardığımız birçok şeyden son derece gurur duyuyorum. Bakanlığa ve ABD'ye sahip olduğunuz bağlılığı asla unutmayacağım" dedi.

    Chao, aynı zamanda Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.

    Öte yandan Demokrat Lideri , Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası Trump'ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.

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