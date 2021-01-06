



Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

DARBE TEŞEBBÜSÜ YORUMU

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullanan ilk isim oldu. Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Son olarak Eski ABD Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı. Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirtti George Bush, şöyle devam etti: "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza ciddi zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur..."