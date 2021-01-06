VURULAN KADIN ÖLDÜ!

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.