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    • 07.01.2021 02:06
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    Son dakika: 'da kaos büyüyor! ne kanlı baskın: Göğsünden vurulan kadın öldü

    nde, destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada bir kadın silahla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

    CNN Televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı, Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıkladı.

    Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

    VURULAN KADIN ÖLDÜ!

    Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.



    BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTILAR
    Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

    Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.



    PENCE BİNADAN ÇIKARILDI
    Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.



    ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Washington'da kaos büyüyor! ABD Kongresine kanlı baskın: Göğsünden vurulan kadın öldü