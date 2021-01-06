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    • 06.01.2021 14:59
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    SON DAKİKA: İngiliz mahkemesinden flaş '' kararı: Reddedildi

    Son dakiak haberine göre, ’de mahkeme, 'in kurucusu 'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Mahkeme daha önce de Assange'ın 'ye iadesi talebini reddetmişti.

    AA
    İngiliz mahkemesinden flaş 'Julian Assange' kararı

    'de mahkeme, 'in kurucusu 'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

    WİKİLEAKS'İN KURUCUSU ASSANGE'IN ABD'YE İADESİ TALEBİNİ REDDETMİŞTİ
    WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, karar duruşması için başkent 'daki Old Bailey Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıktı. Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını kaydettti. Hakim, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk altında" olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın süper güvenlikli bir Amerikan hapishanesinde intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını vurgulayarak, ABD'nin talebini reddettiğini duyurdu. Kararın duyulmasının ardından mahkeme önündeki Assange'ın destekçileri sevinç gösterisinde bulundu. ABD'nin kararı temyize götürmesi beklenirken, avukatlarının ise Assange'ın kefaletle serbest bırakılması için başvuru yapacağı açıklandı.

    18 SUÇTAN YARGILANIYOR
    ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu. ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini ifade ediyordu.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiliz mahkemesinden flaş 'Julian Assange' kararı: Reddedildi