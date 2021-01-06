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    • 06.01.2021 13:48
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    • 06.01.2021 13:50
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    ve mutasyona uğramış Kovid-19'da korkutan tablo! Her yer ceset dolu

    salgını henüz kontrol altına alınamamışken 'da mutasyona uğramış Kovid-19 görüldü. Mutasyona uğramış koronavirüs 'de de 19 kişide görüldü. ya'da ise durumun vahametini gözler önüne seren bir tablo ortaya çıktı. eyaletindeki krematoryumlarda aher yer ceset dolarken çalışanlar her ay 750'nin üzerinde ceset geldiğini söyledi.

    DHA
    Almanya'da çaresizliğin karesi

    Almanya'da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz" dedi.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu. Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeniyle tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.

    KREMATORYUM CESETLERLE DOLDU, TAŞTI
    Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi.

    Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti.

    Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek," Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum" dedi.

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    Haberler Dünya Koronavirüs ve mutasyona uğramış Kovid-19'da korkutan tablo! Her yer ceset dolu