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    • Dünya
    • 06.01.2021 21:21
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    • 06.01.2021 21:22
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    'da 5,3 büyüklüğünde deprem!

    Son dakika haberi... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada 'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü şehri olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent 'de de hissedildiği bildirildi.

    AA
    Hırvatistan'da deprem

    'ın şehrinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ZAGREB'DE DE HİSSEDİLDİ
    Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, merkez üssü Petrinja olan depremin yerel saat ile 18.02'de meydana geldiği belirtilerek, sarsıntının başkent 'de de hissedildiği ifade edildi.

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
    Depremin ardından hasar ihbarı yapılmazken, Petrinja'da 29 Aralık 2020'deki 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından her gün sarsıntı yaşanıyor.

    Petrinja'da 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3'lük depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi de depremden etkilenmişti.

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    Haberler Dünya Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem!